Россия опоздала с мобилизацией: почему она уже не повлияет на фронт
21 сентября президент страны-агрессора владимир путин объявил о проведении частичной мобилизации. Однако такое решение уже не отразится на театре боевых действий.
Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и военный летчик Роман Свитан. По его словам, россия опоздала с введением мобилизации минимум на полгода.
По теме Никакая мобилизация не решит всех проблем, – Яковенко о реальных ресурсах россии
Повлияет ли объявленная в россии мобилизация на фронт
Если они планировали какую-то военную операцию, связанную с захватом Украины, то летом прошлого года должны были ввести по меньшей мере частичную мобилизацию и перевести военную экономику на полный госзаказ,
– рассказал военный эксперт.
Он отметил, что такой шаг страны-агрессора может "выстрелить" разве что через полгода. Сейчас россия сможет только "закрывать дыры", образующиеся во время ведения боевых действий неподготовленным "пушечным мясом".
Так что больше никаких "плюсов" в таком шаге российской власти для оккупантов нет. По мнению военного эксперта, на Украину это может даже и не повлиять, поскольку наши военные ведут войну в условиях XXI века, в частности, работают дальнобойной артиллерией.
"Нам важно не столько количество личного состава, сколько наличие целей. И чем их больше в одном месте, тем лучше для нашей артиллерии, РСЗО и ракетных войск", – отметил Свитан.
Свитан объяснил, повлияет ли частичная мобилизация в россии на фронт: смотрите видео
Частичная мобилизация в россии: что известно
- 21 сентября глава кремля путин официально объявил частичную мобилизацию в россии. Он сообщил, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, находящиеся сейчас в запасе.
- Министр обороны страны-агрессора шойгу заявил, что в пределах частичной мобилизации планируют призвать 300 тысяч резервистов. Однако руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил, что россиянам, вероятно, удастся призвать только 20% от заявленного количества – около 60 тысяч человек.
- Гражданам россии не очень нравится идея быть отправленными в качестве "пушечного мяса" в Украину. Так, правозащитное движение "Весна" объявило об акции протеста против частичной мобилизации. Всероссийская акция протеста должна пройти 21 сентября в центрах всех городов в 19 часов.
- Акции протеста уже начались в некоторых городах россии, в частности, Иркутске и Улан-Уде. Московская прокуратура вообще действует на опережение и угрожает тюремным заключением на 15 лет участникам акции, которая только запланирована на 19:00.