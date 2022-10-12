Так, в Москве решили отправить на войну в Украину гражданина Узбекистана. Видео с возмущением он сам выложил в сети, передает 24 канал.
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Гражданин Узбекистана не собирается умирать за Путина
Как отметил Сережа Набиев, у него нет ни российского гражданства, ни вида на жительство. Поэтому причины такого решения властей России для него неясны.
Я живу в Москве, но никогда гражданином России не являлся. Соответственно, ни на каком воинском учете не могу стоять,
– возмутился он.
Гражданин Узбекистана уже обратился в посольство своей страны. Там предупредили, что он никуда за повесткой не должен идти. Также рекомендовали прийти и написать заявление.
Как сообщили в сети, ранее в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане предупредили своих граждан об уголовной ответственности, если они примут участие в войне против Украины в составе российских вооруженных сил.
Гражданину Узбекистана пришла повестка от России: видео
Проблемы России из-за мобилизации: последние новости
- Из-за частичной мобилизации, которую Путин объявил 21 сентября, у России уже начались проблемы. Так, масштабное сокращение числа российских мужчин трудоспособного возраста оставило дыры на занимаемых ими ранее должностях. Все дошло до того, что в Минприроды России попросили освободить от мобилизации сборщиков мусора и водителей мусоровозов.
- Также известно, что, сбегая от призыва, Россию покинули от 900 тысяч до 1,5 миллиона россиян. Из-за этого начала страдать экономика страны-террориста.
- Как утверждает Алексей Арестович, в России набрали вдвое меньше мобилизованных, чем заявляют, но не могут обеспечить и тех. Так, у страны-агрессора серьезные трудности с возможностью вооружать мобилизованных и предоставлять военную технику. Более того, российские военные жалуются, что укомплектованием на войну нужно заниматься самому.
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