Так, в Москве решили отправить на войну в Украину гражданина Узбекистана. Видео с возмущением он сам выложил в сети, передает 24 канал.

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Как отметил Сережа Набиев, у него нет ни российского гражданства, ни вида на жительство. Поэтому причины такого решения властей России для него неясны.

Я живу в Москве, но никогда гражданином России не являлся. Соответственно, ни на каком воинском учете не могу стоять,

– возмутился он.

Гражданин Узбекистана уже обратился в посольство своей страны. Там предупредили, что он никуда за повесткой не должен идти. Также рекомендовали прийти и написать заявление.

Как сообщили в сети, ранее в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане предупредили своих граждан об уголовной ответственности, если они примут участие в войне против Украины в составе российских вооруженных сил.

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