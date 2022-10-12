Так, у Москві вирішили відправити на війну в Україну громадянина Узбекистану. Відео з обуренням він сам виклав у мережі, передає 24 канал.

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Громадянин Узбекистану не збирається помирати за Путіна

Як зазначив Сірожа Набієв, у нього немає ні російського громадянства, ні посвідки на проживання. Тож причини такого рішення влади Росії для нього незрозумілі.

Я живу у Москві, але ніколи громадянином Росії не був. Відповідно, ні на якому військовому обліку не можу стояти,

– обурився він.

Громадянин Узбекистану уже звернувся до посольства своєї країни. Там попередили, що він нікуди за повісткою йти не повинен. Також порекомендували прийти та написати заяву.

Як повідомили в мережі, раніше у Киргизії, Таджикистані та Узбекистані попередили своїх громадян про кримінальну відповідальність, якщо вони братимуть участь у війні проти України у складі російських збройних сил.

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