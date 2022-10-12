Так, у Москві вирішили відправити на війну в Україну громадянина Узбекистану. Відео з обуренням він сам виклав у мережі, передає 24 канал.
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Громадянин Узбекистану не збирається помирати за Путіна
Як зазначив Сірожа Набієв, у нього немає ні російського громадянства, ні посвідки на проживання. Тож причини такого рішення влади Росії для нього незрозумілі.
Я живу у Москві, але ніколи громадянином Росії не був. Відповідно, ні на якому військовому обліку не можу стояти,
– обурився він.
Громадянин Узбекистану уже звернувся до посольства своєї країни. Там попередили, що він нікуди за повісткою йти не повинен. Також порекомендували прийти та написати заяву.
Як повідомили в мережі, раніше у Киргизії, Таджикистані та Узбекистані попередили своїх громадян про кримінальну відповідальність, якщо вони братимуть участь у війні проти України у складі російських збройних сил.
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Проблеми Росії через мобілізацію: останні новини
- Через часткову мобілізацію, яку Путін оголосив 21 вересня, у Росії уже почалися проблеми. Так, масштабне скорочення кількості російських чоловіків працездатного віку залишило дірки на посадах, які вони займали раніше. Все дійшло до того, що у Мінприроди Росії попросили звільнити від мобілізації збирачів сміття та водіїв сміттєвозів.
- Також відомо, що втікаючи від призову, Росію покинули від 900 тисяч до 1,5 мільйона росіян. Через це почала страждати економіка країни-терористки.
- Як стверджує Олексій Арестович, у Росії набрали удвічі менше мобілізованих, ніж заявляють, але не можуть забезпечити й тих. Так, у країни-агресорки серйозні труднощі з можливістю озброювати мобілізованих та надавати військову техніку. Ба більше, російські військові бідкаються, що укомплектуванням на війну потрібно займатися самому.
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