Россия мобилизует 300 тысяч человек: поможет ли это решить проблемы на фронте
Министр обороны страны-агрессора сергей шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации планируют призвать 300 тысяч резервистов. Так, шойгу считает, что именно таково количество срочников в россии.
Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, заявленное количество колоссальное.
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Сколько резервистов сможет призвать россия
Мусиенко заметил, вероятно, россиянам не удастся мобилизовать такое количество резервистов, поскольку граждане страны-агрессора будут саботировать призыв, уклоняться и даже бежать из россии. Впрочем, определенное количество резервистов удастся мобилизовать в оккупационное войско.
Однако следует помнить, что в Украине уже воюют наиболее боеспособные группировки российской армии. Так, среди оккупантов, которые россия бросила на территорию Украины 24 февраля, было небольшое количество срочников – в основном это были контрактники и ЧВК "Вагнера".
А теперь это будут уже совсем другие люди, то есть менее подготовленные и мотивированные, и с худшим оружием,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Он пояснил, что россияне думают, что все свои ошибки и проигрыши смогут "заполнить людьми". К примеру, недостаток артиллерийского вооружения "перекрыть" оккупантами, то есть бросать их на верную гибель.
"До 20% от заявленного количества они, вероятно, мобилизовать смогут – около 60 тысяч", – отметил Мусиенко.
Частичная мобилизация в россии: что известно
- Глава кремля владимир путин 21 сентября официально объявил частичную мобилизацию в россии. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, находящиеся сейчас в запасе.
- Гражданам страны-агрессора не очень понравилась подобная идея власти. Еще 20 сентября, когда началась появляться информация о вероятном введении мобилизации, Google Trends просто разразились запросами россиян о том, как уехать из страны или получить отсрочку.
- Кроме того, правозащитное движение "Весна" объявило об акции протеста против частичной мобилизации. Всероссийская акция протеста должна пройти 21 сентября в центрах всех городов в 19:00.
- В Офисе Президента Украины уже отреагировали на новость о частичной мобилизации в россии. Михаил Подоляк заявил, что мобилизация у страны-агрессора идет "по плану". Он отметил, что у жизни прекрасное чувство юмора.
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