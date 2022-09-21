Россия мобилизует 300 тысяч человек: поможет ли это решить проблемы на фронте

Министр обороны страны-агрессора сергей шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации планируют призвать 300 тысяч резервистов. Так, шойгу считает, что именно таково количество срочников в россии.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, заявленное количество колоссальное.

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Сколько резервистов сможет призвать россия

Мусиенко заметил, вероятно, россиянам не удастся мобилизовать такое количество резервистов, поскольку граждане страны-агрессора будут саботировать призыв, уклоняться и даже бежать из россии. Впрочем, определенное количество резервистов удастся мобилизовать в оккупационное войско.

Однако следует помнить, что в Украине уже воюют наиболее боеспособные группировки российской армии. Так, среди оккупантов, которые россия бросила на территорию Украины 24 февраля, было небольшое количество срочников – в основном это были контрактники и ЧВК "Вагнера".

А теперь это будут уже совсем другие люди, то есть менее подготовленные и мотивированные, и с худшим оружием,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он пояснил, что россияне думают, что все свои ошибки и проигрыши смогут "заполнить людьми". К примеру, недостаток артиллерийского вооружения "перекрыть" оккупантами, то есть бросать их на верную гибель.

"До 20% от заявленного количества они, вероятно, мобилизовать смогут – около 60 тысяч", – отметил Мусиенко.

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