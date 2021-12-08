Частично признанное Косово подаст заявку на вступление в ЕС

Косово заявило, что собирается подать заявку на вступление в Евросоюз. Правда, в ЕС отмечают важность соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербией.

Косово сообщило о намерении подать заявку на членство. Такое заявление прозвучало по итогам заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово.

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Во время заседания подчеркнули важность диалога между Приштиной и Белградом, а также – достижение "всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений" между Косово и Сербией.

Резюмировали: это важно, чтобы Косово и Сербия продвигались своими европейскими путями. Однако все прошлые договоренности необходимо соблюдать и выполнять.

Что надо знать о статусе Косово

Косово – страна на Балканах. Она признана только частично. 92% населения Косово составляют албанцы.

Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году после бомбардировки НАТО. В феврале 2008 года парламент страны провозгласил независимость от Сербии.

Однако последняя заявила, что никогда не примет такого решения. Независимость страны признали 98 стран-членов ООН. Украина – не в этом перечне.

В сентябре 2021 года произошла эскалация на границе между Сербией и Косово.

С 2014 года ЕС ведет переговоры о вступлении с Сербией. Однако отмечают, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

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