Косово повідомило про намір подати заявку на членство. Така заява пролунала за підсумками засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косово.

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Під час засідання наголосили на важливості діалогу між Приштиною та Белградом, а також – на досягненні "всеосяжної юридично зобов'язувальної угоди про нормалізацію відносин" між Косово та Сербією.

Резюмували: це важливо, аби Косово та Сербія просувалися своїми європейськими шляхами. Проте усі минулі домовленості необхідно дотримуватися та виконувати.

Що треба знати про статус Косово

Косово – країна на Балканах. Вона визнана тільки частково. 92% населення Косова становлять албанці.

Сербія втратила контроль над Косово в 1999 році після бомбардування НАТО. У лютому 2008 року парламент країни проголосив незалежність від Сербії.

Проте остання заявила, що ніколи не прийме такого рішення. Незалежність країни визнали 98 країн-членів ООН. Україна – не у цьому переліку.

У вересні 2021 року сталась ескалація на кордоні між Сербією та Косовом.

З 2014 року ЄС веде переговори про вступ із Сербією. Проте наголошують, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

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