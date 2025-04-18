У Зеленского отреагировали на заявление Пескова об окончании моратория на удары по энергетике

В Кремле заявили, что мораторий на удары по энергообъектам Украины закончился. В Офисе президента ответили, что у России и Украины разные взгляды на начало моратория.

Россияне могут возобновить массированные удары по энергетике на Пасху. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника президента по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина.

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Россия считает, что перемирие в ударах по энергетике закончено

Советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам отметил, что заявления кремлевского спикера Пескова в принципе ничего не стоят.

Украина считает началом энергетического перемирия 25 марта, когда наша страна провела переговоры с США и согласилась на эту договоренность. Белый дом тогда опубликовал соответствующие заявления.

Учитывая адекватность россиян и данные разведки – вчера президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время накануне Пасхи или после нее,

– добавил Литвин.

Напомним, представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что мораторий на удары по энергетике закончился. Новых распоряжений Путина по нему также не было. Москва считает началом частичного перемирия окончание своих переговоров с США 18 марта.