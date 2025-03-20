Все будет лететь дальше, – Зеленский рассказал, когда удары России могут прекратиться

Несмотря на обещания Владимира Путина приостановить удары по энергетической инфраструктуре, Россия снова запустила по Украине более 100 "Шахедов" вечером 19 марта. Владимир Зеленский рассказал, когда агрессор может прекратить подобные атаки.

Украинский президент общался с журналистами на онлайн-брифинге по актуальным дипломатическим усилиям в тот же день, передает 24 Канал. Изменить все может встреча в Саудовской Аравии.

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Что рассказал Зеленский

Президент Украины выразил надежду на встречу в Саудовской Аравии, которая может состояться уже в ближайшие дни для координации шагов к миру. Ее анонсировали после телефонного разговора Зеленского с Дональдом Трампом 19 марта.

Пока мы не договоримся, пока не будет соответствующего документа по даже частичному прекращению огня, я думаю, все будет лететь,

– сказал украинский лидер.

Напомним, США и Россия также договорились провести двустороннюю встречу "технических групп" в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня. В ней Украина не будет участвовать.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Майка Волца, делегации планируют сосредоточиться на "внедрении и расширении частичного прекращения огня", которого Трамп якобы уже добился от России.