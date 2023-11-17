Реактор ЗАЭС был обесточен полтора часа: как россияне портят оборудование станции

Представители МАГАТЭ сейчас находятся на территории ЗАЭС. Они собирают информацию для оценки ситуации с реактором.

На одном из реакторов Запорожской АЭС произошло обесточение. Об этом в своем заявлении сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

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Что сказал Гросси

По словам гендиректора МАГАТЭ, инцидент произошел в среду, 15 ноября. В конце дня 6-й энергоблок был отключен от электроэнергии в течение 90 минут.

В ЗАЭС ведется расследование причин 90-минутного отключения электроэнергии, которое произошло в конце среды на шестом энергоблоке. Находящиеся на площадке эксперты МАГАТЭ также собирают информацию для проведения собственной независимой оценки,

– сказал Гроси.

По данным МАГАТЭ, оккупанты перевели 6 энергоблок в режим холодной остановки. Однако даже в таком состоянии этот объект нуждается в энергоснабжении. Российские захватчики сообщили о якобы переводе части системы безопасности этого энергоблока на плановое техническое обслуживание.

Что говорит Энергоатом

Энергоатом констатировал нарушение технических требований эксплуатации оборудования на ЗАЭС оккупантами на 2, 4 и 6 энергоблоках.

В частности, фейковое руководство ЗАЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции (РДЭС), не учитывая, что при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться. Это приводит к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов,

– говорится в сообщении.

Как пояснили в Энергоатоме, такие действия ведут к неизбежной деградации оборудования и систем, важных для безопасности ЗАЭС. Это может привести к отказу дизель-генераторов и спровоцировать ядерную и радиационную аварию.

Также в госпредприятии отметили, что попытки оккупантов перевести энергоблоки ЗАЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячее" являются грубым нарушением требований ядерного законодательства Украины. Такие действия повышают вероятность радиационной аварии.

Что сейчас происходит на ЗАЭС