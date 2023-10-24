Главная цель ВСУ на Запорожском направлении – разрушить "линию Суровикина" и нанести поражение оккупантам, чтобы иметь возможность перейти к наступлению. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.
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"Поэтому каждые 100 метров очень важны. Это позволяет преодолевать линии обороны на этом огромном рубеже и способствует дальнейшему продвижению наших войск. Очень важна каждая победа наших сил обороны", – подчеркнул военный эксперт.
Вызовы для Сил обороны
Олег Жданов отметил, что на Запорожском направлении перед Силами обороны стоят определенные вызовы. Речь идет об инженерно-фортификационном оборудовании самой линии обороны россиян, наличии личного состава и техники.
Когда в окопе появляется военнослужащий с оружием, это уже становится позицией. К сожалению, сегодня у российских войск есть возможности наполнять окопы своими воинами. Позиции складываются в линию обороны. Поэтому значения наших возможностей в плане огневого поражения врага велики,
– объяснил он.
Карта боевых действий на 24 октября: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники ведут наступательные действия на Востоке и на Юге нашего государства, истощают врага по всей линии фронта. Таким образом российским оккупантам сложно продвигаться и штурмовать позиции ВСУ.
- В частности, Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском направлении, украинские бойцы вытеснили захватчиков с занимаемых позиций. Наши бойцы имели частичный успех к Югу от Работино, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- Также на Бахмутском направлении Силы обороны совершают наступательные действия к Югу от Бахмута. Наши защитники имели успех в районах Клещеевки и Андреевки. Россияне предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах. Враг не имел успехов, несмотря на попытки возле Васюковки, Богдановки и Хромового. Из-за значительных потерь оккупанты перебрасывают на это направление дополнительные подразделения.