Головна мета ЗСУ на Запорізькому напрямку – зруйнувати "лінію Суровікіна" та завдати уражень окупантам, щоб мати можливість перейти до наступу. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

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"Тому кожні 100 метрів дуже важливі. Це дає змогу долати лінії оборони на цьому величезному рубежі та сприяє подальшому просуванню наших військ. Надзвичайно важлива кожна перемога наших Сил оборони", – наголосив військовий експерт.

Виклики для Сил оборони

Олег Жданов зазначив, що на Запорізькому напрямку перед Силами оборони стоять певні виклики. Мовиться про інженерно-фортифікаційне обладнання самої лінії оборони росіян, наявність особового складу та техніки.

Коли в окопі з'являється військовослужбовець зі зброєю, це вже стає позицією. На жаль, сьогодні російські війська мають можливості наповнювати окопи своїми вояками. Позиції складаються у лінію оборони. Тому значення наших можливостей у плані вогневого ураження ворога величезні,

– пояснив він.

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