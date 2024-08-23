От Breguet до Dolce & Gabbana: коллекцию часов Медведчука выставили на аукционы

АРМА выставило на продажу коллекцию наручных часов госизменника Виктора Медведчука. Коллекция состоит из 20 лотов, сумма которых превышает 10 миллионов гривен.

АРМА реализует арестованные активы Медведчука через сервис Prozorro.Продажи, доступен каждому желающему. В частности, среди лотов можно найти часы с изображением Оксаны Марченко.

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Часы Медведчука

Глава АРМА Елена Дума рассказала, что общая оценка всех часов составляет 10,6 миллиона гривен. Среди самых дорогих лотов:

"Breguet 4416К" – оценен в более 1,8 миллиона гривен

"Patek Philippe" – оценен в более 1,2 миллиона гривен

"Dolce & Gabbana" – оценен почти в 1 миллион гривен

Самые дешевые часы оценены в 2,5 тысячи гривен, а знаменитые "Москва Кремль" – в 17,5 тысяч гривен.

Это прекрасная возможность для коллекционеров и ценителей ценных часов поддержать государство. Каждый желающий может принять участие в аукционах, кроме лиц, связанных с государством-агрессором,

– указали в АРМА.

После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки военных облигаций. Продолжительность аукционов составляет 14 дней.

Кроме этого, Дума рассказала, что агентство уже реализует часть арестованного белорусского хлорида калия, размещенного в 151 вагоне. Общая сумма реализации составляет 111 миллионов гривен, включая 43,6 миллиона таможенных платежей, как направят в государственный бюджет.