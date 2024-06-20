Консультант не только для военных: Минобороны запускает чат-бот Армия+, как воспользоваться
Источник:Минобороны
В Украине запустили чат-бот Армия+. Это консультант в смартфоне для военнообязанных, военных и их семей.
Чат-бот уже доступен. Он предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов.
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Чат-бот Армия+
Минобороны запустило новый чат-бот Армия+, создан для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям.
Чат-бот уже доступен по ссылке. Он предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов.
Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов,
– отметили в Минобороны.
Также призвали не медлить, присоединиться к чат-боту Армия+ и получить необходимую помощь уже сегодня.
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