У Путина заявили, что указ о мобилизации в России до сих пор действителен

Указ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации продолжает действовать. Как объяснил это спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, все из-за того, что указ "имеет и другие функции, кроме призыва".

Правда, конкретные примеры этих мер Песков раскрывать не стал. Однако они связанные с исполнением обязанностей военнослужащими.

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По его словам, "другие меры" касаются, в частности, и закрытого пункта указа, связанного с количеством мобилизованных. Уточнить детали "других мер" Песков отказался.

Однако призыв в рамках "частичной" мобилизации, как продолжает утверждать Песков, завершен.

По его словам, призыв производился до достижения установленной численности армии оккупантов. Вражеское минобороны рапортовало, что установленной численности удалось достичь, и призыв граждан остановили.

В России готовятся к новой волне мобилизации

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия несет бешеные потери в войне против Украины и готовится к новой волне мобилизации. В ее пределах особое внимание уделят жителям "центральных регионов" страны-агрессора.

Да, на предприятия российской столицы уже прибывают сотрудники военкоматов. На месте они проводят "агитационные мероприятия" среди работников. Соответствующие мероприятия сопровождаются моральным давлением и устрашением работников предприятий. Наибольший интерес среди военкомов вызывают мужчины в возрасте 40 – 55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

Вместе с тем враг продолжает принудительно мобилизовать мужчин с оккупированных территорий Донбасса и Луганской области. Россияне пытаются установить место жительства мужчин и обещают "выплаты по безработице".