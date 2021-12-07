Чаус заявил, что ничего не слышит, поэтому заседание суда по его делу перенесли

В Высшем антикоррупционном суде 7 декабря должно было пройти заседание по делу бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Однако его перенесли на неделю якобы из-за того, что подозреваемый потерял слух.

О том, что ВАКС пришлось перенести заседание по делу Чауса, в сети сообщил Центр противодействия коррупции.

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Заседание по делу Чауса перенесли на неделю

Судебное заседание по делу бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого обвиняют в получении 150 тысяч долларов взятки, перенесли.

Все из-за того, что адвокат подозреваемого заявил, что Чаус почти ничего не слышит. Мол, ему надо сделать либо операцию, либо терапевтическое лечение.

По словам защитника, это будет понятно после диагностики, а чтобы ее пройти, "нужно отстоять живую очередь с привлечением государственной охраны и разрешением прокурора". Именно поэтому адвокат и попросил о перерыве.

Прокурор в ответ отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования. Она уверена, что через две недели удастся что-то решить. Она предложила говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал.

В итоге судьи все же удовлетворили просьбу защиты, хотя и частично, отложив заседание на неделю.

Дело Чауса: что известно

В 2016 году тогда еще судью Днепровского районного суда Киева разоблачили на взятке в размере 150 тысяч долларов. Правоохранители нашли стеклянные банки с деньгами, которые были закопаны во дворе Чауса.

Далее он, чтобы избежать украинского правосудия, бежал в Молдову. Там Чаус попросил о политическом убежище.

В апреле 2021 года адвокат экс-судьи заявил, что его подзащитного похитили. 30 июля полуголый подозреваемый появился в селе в Винницкой области. На место выехали сотрудники СБУ и задержали подозреваемого.

Сначала никто не знал, где находится Чаус, однако впоследствии стало известно, что в столичной больнице "Феофания".

По решению суда, он до 24 января 2022 года будет находиться под домашним арестом.

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7 декабря также должно было состояться подготовительное заседание по делу экс-руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Однако слушания тоже отложили, потому что в суд не пришел его адвокат Максим Габриелян. Следующее заседание назначили аж на январь 2022 года.

Текст сообщения Центра противодействия коррупции:

Высшему антикоррупционному суду пришлось перенести заседание по делу бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого обвиняют в получении 150 тысяч долларов взятки

Адвокат говорит, что Чаус почти ничего не слышит. Ему надо сделать либо операцию, либо терапевтическое лечение. Это будет понятно после диагностики, а чтобы ее пройти, надо отстоять живую очередь, при том с привлечением государственной охраны и разрешением прокурора. Поэтому защита попросила перерыв.

В ответ прокурор отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что за две недели удастся что-то решить. Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал.

В результате судьи решили частично удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.