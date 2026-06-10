В Чебоксарах гремели взрывы на заводе деталей для "Шахедов": показываем на карте столицу Чувашии

Ночью и под утро 10 июня в российских Чебоксарах было шумно. Предположительно, украинские силы атаковали ракетой FP-5 Flamingo объект ВНИИР – Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения.

24 Канал показывает на карте, где расположена столица Чувашской Республики в России – Чебоксары.

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Ночью в Чебоксарах было не спокойно – на регион летели, вероятно, украинские ракеты FP-5 Flamingo. Местные источники сообщили о ракетном ударе по заводу "ВНИИР-Прогресс" – Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения.

Известно, что это предприятие специализируется на производстве комплектующих для ударных беспилотников типа "Шахед", которые ежедневно терроризируют украинское население, а также ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет "Калибр". Кроме того, на заводе изготавливают ключевые компоненты и навигационное оборудование (антенны "Комета") для российского ВПК.

На кадрах с поражения объекта четко видно ракету, которая летит достаточно низко над землей. Заметим, что вышеупомянутая FP-5 Flamingo может атаковать объекты на расстоянии 3 000 километров.

К слову, расстояние от границы Украины до Чебоксар составляет примерно 1 000 километров по прямой.

Где расположены Чебоксары: смотрите на карте

Где еще этой ночью было неспокойно?

Также взрывы гремели в российской Самаре. Там под атакой оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

На территории объекта вспыхнул пожар, а на кадрах, обнародованных в сети, можно увидеть несколько очагов возгорания. Значительная часть города оказалась в дымовой завесе.

В то же время в результате удара беспилотников во Владимирской области на двух объектах инфраструктуры возникли пожары.