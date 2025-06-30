"На ротацию": в оккупированный Мариуполь прибыла колонна грузовиков с чеченцами
- В оккупированный Мариуполь прибыла колонна из более 15 российских армейских грузовиков с чеченскими военными.
- Чеченские подразделения планируют перебросить в Запорожскую область для замены других частей в рамках ротации.
- Это самое большое скопление чеченских формирований в Мариуполе с 2023 года, что подтверждает милитаризацию города.
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали масштабное прибытие военных из Чечни. В город вошла колонна из более 15 российских армейских грузовиков.
Об этом в понедельник, 30 июня, рассказал бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрющенко Time.
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В Мариуполь прибыла колонна с чеченцами
По словам Петра Андрющенко, техника прибыла в Мариуполь накануне. Согласно информации источников, чеченские подразделения в ближайшее время планируют перебросить в Запорожскую область – речь идет о направлениях Энергодара, Мелитополя и Васильевки, где они должны заменить другие части в рамках ротации.
Андрющенко подчеркнул, что это самое большое зафиксированное скопление чеченских формирований в городе с 2023 года.
Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города,
– отметил Петр Андрющенко.
Колонна чеченцев в Мариуполе / Фото: Андрющенко Time