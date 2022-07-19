Порабощенные россией народы понемногу готовятся сбросить с себя иго оккупантов. В частности, Ичкерия начала задумываться о желанной свободе. Чеченские добровольцы назвали необходимые предпосылки для освобождения Ичкерии.

Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Он говорит, что освобождение Ичкерии от россии зависит от политической составляющей.

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По его словам, работа и подготовка к деоккупации Ичкерии и всего Кавказа всегда велась и будет вестись дальше.

Конечно, мы стремимся к этому. Но должны понимать, что нужна хоть какая-то поддержка, потому что мы полностью оккупированы сегодня. Как, например, сегодня оккупирован Мариуполь,

– сказал спикер батальона имени Шейха Мансура.

Он привел пример мариупольцев, которые сегодня не выходят и не освобождаются от захватчиков. "Это сложно, нужна поддержка извне. Но реально ли это с поддержкой? Конечно", - ответил Белокиев.

Что нужно для освобождения Ичкерии

Есть ли у Ичкерии поддержка извне? По его мнению, сегодня, к сожалению, поддержка минимальна.

Она должна быть в информационном плане, то, что вы сейчас делаете. А также в политическом плане – это признание Ичкерии и право Кавказа на самоопределение. И третье – это, конечно, военная поддержка,

– подчеркнул Белокиев.

Он заявил, что Ичкерии нужен также тыл. "Как сегодня у украинцев есть тыл – Европа, где они могут переждать и откуда получают оружие. Нам тоже нужен такой тыл", – сказал спикер.

Ислам Белокиев заверил, что если у Ичкерии будут все эти три фактора, то, конечно, освобождение реально.

Белокиев об освобождении Ичкерии и отношении к Кадырову в Чечне:



Что известно о Чеченской Республике Ичкерии: данные из Википедии