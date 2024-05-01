Об этом 24 Каналу рассказал вице-премьер правительства ЧРИ, чеченский политик Руслан Кутаев, отметив, что по состоянию на 2000 год чеченское сопротивление преимущественно находилось в горах и лесном массиве. Тогда мир фактически и не знал, какие преступления совершила российская армия в регионе.

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Поэтому была потребность в альтернативном источнике информации, чтобы рассказать миру о преступлениях режима. Стечение обстоятельств помогло Кутаеву познакомиться с правозащитниками, которые прибыли и в Ингушетию, и в Чечню. Тогда и создали информационный центр "Общество российско-чеченской дружбы".

Это была первая организация, которую суд запретил в России. Мы очень много сделали, чтобы рассказать миру о тех преступлениях, которые совершила российская армия в ЧРИ. Очень много фактологического материала сделали. На основе этого Станислав Дмитриевский выпустил и на российской, и на английском Трибунал преступлений российских властей против Чеченской республики,

– сказал Кутаев.

В то же время известный "российский патриот" Захар Прилепин жаловался в прокуратуру, чтобы против Кутаева возбудили уголовное дело за "призывы к экстремизму и терроризму". Со временем Кремль начал считать Кутаева врагом высокого уровня.

Также в 2003 году в Нижнем Новгороде за участия Кутаева организовали межрегиональную конференцию, куда пригласили общественных деятелей, ученых и других известных людей. Там решили интересно поиздеваться над Путиным. По результатам конференции создали Комитет, который предложил выдвинуть тогда действующего премьер-министра России Михаила Касьянова кандидатом в президенты России.

Что там только не произошло. Потом говорили, что двух генералов ФСБ из того округа обругали. Говорили что-то вроде "как вице-премьер Чечни может проводить конференцию в сердце России и открыто делать нападки на действующего президента Путина",

– рассказал Кутаев.

Россия вообще не изменилась

Со временем все дошло до того, что ФСБ захватила Кутаева возле дома, где он проживал. Там сразу составили протокол, что тот якобы сопротивлялся власти. Но впоследствии благодаря правозащитникам удалось дожать, чтобы его отпустили.

Тогда адвокат убеждал – если бы удалось посадить даже на 15 суток, то потом режим "приготовил" бы уголовное дело. Правда, через годы режим таки поместил на три года под стражу Кутаева из-за конференции по депортации чеченцев и ингушей.

Режим Путина руководит Россией с 1999 года. Он продолжает совершать преступления и разрушать жизни миллионам людей.

Все преследования и заключения – это не была импровизация от чеченской "власти". Это было задание ФСБ. Борьба против режима продолжается и сегодня на разных уровнях. Российская империи не изменилась по своей сути. Конечно, были какие-то послабления в 1970-80-е годы. В 1990-е это все свернули. Вы, украинцы, чувствовали это в 1990-х, когда выбороли независимость. А дальше пошла война. Это и есть сущность идеологии российской империи; идеологии "русского мира", под которую Россия убивает людей в Украине и сносит мирные города и села,

– подчеркнул Кутаев.

Ситуация в России: кратко