В Чечне расстреляли росгвардию, на России можно "поставить крест": анализ от Свитана

В Чечне неизвестные расстреляли целый КАМАЗ путинских росгвардейцев. В России назревает, а в некоторых аспектах уже продолжается, освободительная борьба.

А серьезные потрясения могут начаться именно с Северного Кавказа. Такое мнение в ежедневной сводке на 24 Канале озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Продолжается процесс развала России

Прежде всего говорится об Ичкерии, Ингушетии и Дагестане. Это те республики, где есть так называемые освободительные армии и внутри, и за пределами России.

Этот процесс продолжается уже не один год. Части этих освободительных армий воюют на нашей территории против россиян еще с 2014 года, особенно Ичкерия,

– отметил Свитан.

По его словам, процесс развала России уже запущен и закончится после окончательного распада страны-агрессора и образования новых государств. Иногда он принимает более радикальную форму, например уничтожение российских военных.

На России можно "поставить крест"

Ситуация в Чечне демонстрирует, что Россия изнутри начинает "пухнуть и разрываться". Итак, чтобы окончательно "поставить крест" на стране-агрессоре надо развалить путинскую империю экономически. Есть все экономические рычаги, чтобы развалить Россию, как СССР.

Россию можно развалить почти "бескровно", как был развален Советский Союз,

– подчеркнул Свитан.

Это можно сделать продолжая планомерно давить на Россию санкциями и снижением цены на нефть.