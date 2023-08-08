У Путина два главных страха: каких процессов в России больше всего боится диктатор
В России продолжается настоящее закручивание гаек. Кремль издал указ об увеличении призывного возраста, возросли также штрафы и наказания за разные способы избегания мобилизации.
У обычных безмолвных россиян уже выработался иммунитет к подобным издевательствам, но все же есть определенные рычаги, которые могут разбудить протестный потенциал "на болотах". Об этих и других страхах Путина для 24 Канала рассказал политолог Алексей Кошель.
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Потери России на войне увеличиваются безумными темпами. Все идет к тому, что Владимиру Путину придется объявлять всеобщую мобилизацию, которая не на шутку испугает россиян.
Политолог считает, что и от такой мобилизации можно будет избежать. Но желающие принять предложение будут, ведь россияне, всю жизнь жившие в бедности, погонятся за наживой на фронт. По нынешнему курсу военнослужащие в России получают около 2000 – 2500 долларов ежемесячно.
Главные страхи Путина
Следует учитывать, что за полтора года войны позиции Путина и внутри России, и на международном поле чрезвычайно ослабли. У диктатора появляется все больше страхов.
Первым страхом Кошель назвал Москву и Санкт-Петербург – города, в которых есть протестный потенциал. Хотя и его нельзя сравнить с количеством протестующих в свое время в Беларуси или Украине.
Протестный потенциал мал, но Путин все равно его опасается, поэтому сейчас мобилизационные процессы в Москве и Петербурге проходят на минимальном уровне. Путин не раздражает Москву и Петербург,
– заметил аналитик.
Второй большой страх бункерного – серьезное падение уровня жизни людей.
С одной стороны, украинцы надеются, что скоро россияне перейдут на картошку и баланду. Но и в самом деле в России уровень рубля достиг критического. А это в свою очередь скажется на всем, в том числе и на ценах на продукты.
"Я думаю, что Путин как выходец из 90-х четко понимает логику голодных бунтов и очевидно, что сейчас ему другие протесты вряд ли удастся ожидать", – заметил Кошель.
Маловероятно, что в ближайшее время можно увидеть пикеты, организованные оппозиционерами или недовольство огромными потерями на фронте. Нельзя вспомнить хотя бы одну мать с протестным плакатом, которая вышла бы на Красную площадь.
К тому же Путин сделал свои выводы из похода вагнеровцев. "Бунт" показал, что массовой поддержки не было, но в отдельных населенных пунктах жители довольно дружелюбно относились к мятежникам.
Как вывод – определенный протестный потенциал в России есть, но ему нужен толчок, которым, вероятнее всего, могут стать проблемы с ценами и уровнем жизни.
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- По сообщениям российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, Путин действительно готовится к всеобщей мобилизации, но пытается оттягивать ее как можно дольше, ведь боится недовольства среди народа.
- К тому же, Кремль повысил верхнюю планку призывного возраста на 3 года без переходного периода, теперь он будет составлять от 18 до 30 лет. А также введены штрафы за порчу документов военного учета, уклонение от медосмотра и не сообщение военкомата об изменении места жительства.
- Сейчас в России введен запрет военнообязанным гражданам выезжать за границу после получения повесток. В России раздают их на работе и по месту обучения. Путин разрешил привлекать специализированные государственные унитарные предприятия в охрану порядка во время действия военного положения или в период мобилизации и разрешил передавать им оружие.