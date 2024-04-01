Касается не только Украины: в ГУР рассказали, какую цель преследует Путин после выборов

Оккупанты стремились полностью захватить Донбасс до выборов, но этого не произошло благодаря героизму Сил обороны. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью объяснил, изменилась ли цель россиян после псевдовыборов.

Ранее в ГУР рассказали о ситуации с авиабомбами. Враг стремится увеличить производство ФАБ, поэтому угроза действительно серьезная.

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Планы и стратегия России не изменились

Вадим Скибицкий коснулся нескольких тем, в частности желания России захватить Донбасс, провести новую волну мобилизации и потенциально начать войну за пределами Украины. Обо всем этом оккупанты говорили и раньше, поэтому их планы неизменны.

Судя по активным штурмам, враг хочет выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. На этом сейчас сосредоточены основные усилия захватчиков, но они должны были это сделать до выборов. Поскольку для них эта цель остается актуальной, есть активность на фронте почти на всех направлениях.

В ГУР высказались о Путине

Действительно, Путин опасался, что могут быть какие-то проблемы – или мятежи, или другие действия, которые затмят его абсолютную победу. Но все понимали, весь цивилизованный мир понимал, что это просто очередной фарс российской власти, Кремля для того, чтобы продолжить агрессивную политику,

– сказал представитель разведки.

Хозяину Кремля нарисовали 75% поддержки, а в некоторых регионах и все 98%. Поэтому он "прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним именно в отношении Украины".

Однако некоторые заявления и действия россиян свидетельствуют: они готовы воевать не только против Украины, но и против Европы, США, НАТО. Например, они стремятся вернуть два военных округа – Московский и Ленинградский. Ведь рядом Финляндия и Швеция, которые вступили в НАТО.

С мобилизацией в государстве-агрессоре также не должно возникнуть проблем, потому что есть соответствующие изменения в уголовный кодекс.

"В любой момент только решение – и началась всеобщая мобилизация", – объяснил Скибицкий.