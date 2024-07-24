Крым сейчас – большая мишень для работы: как ВСУ готовятся к освобождению полуострова

Операция по освобождению Крыма абсолютно логична. Силы обороны вряд ли смогут наступать в сторону Востока, а вот на Юг вполне возможно, потому что география на нашей стороне.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. К слову, главнокомандующий ВСУ заявил, что Украина имеет реалистичный план деоккупации Крыма.

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Операция по освобождению Крыма реалистична

Крым сейчас – огромная мишень для работы различных подразделений. Там уничтожаются корабли на побережье, самолеты на аэродромах, постоянно наносятся удары по всем военным базам.

Самое главное есть понимание, что мы сможем уничтожить всю логистику врага,

– заметил Нарожный.

У россиян будет логистическая катастрофа, если ВСУ продолжат наносить удары по паромам, мостам и тому подобное. Оккупационная армия не сможет подвозить топливо и боеприпасы к бронетранспортерам и артиллерийским системам, поэтому враг не сможет держать оборону в Крыму.

Поэтому операция по освобождению Крыма кажется гораздо более реалистичной, чем освобождение Донецкой или Луганской области,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, вероятность того, что Силы обороны выйдут к границам Крыма достаточно высока. Все выглядит так, что ВСУ готовятся к операции по освобождению полуострова. Первым шагом этой операции будет освобождение Херсонской и Запорожской областей.