Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. До слова, головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україна має реалістичний план деокупації Криму.

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Операція зі звільнення Криму реалістична

Крим нині – величезна мішень для роботи різних підрозділів. Там знищуються кораблі на узбережжі, літаки на аеродромах, постійно завдаються удари по всіх військових базах.

Найголовніше є розуміння, що ми зможемо знищити всю логістику ворога,

– зауважив Нарожний.

У росіян буде логістична катастрофа, якщо ЗСУ продовжать завдавати удари по поромах, мостах тощо. Окупаційна армія не зможе підвозить паливо та боєприпаси до бронетранспортерів й артилерійських систем, тому ворог не зможе тримати оборону у Криму.

Через це операція щодо звільнення Криму здається набагато більш реалістичною, ніж звільнення Донецької чи Луганської області,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, вірогідність того, що Сили оборони вийдуть до кордонів Криму достатньо висока. Все виглядає так, що ЗСУ готуються до операції зі звільнення півострова. Першим кроком цієї операції буде звільнення Херсонської та Запорізької областей.