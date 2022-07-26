ЕС положительно оценил выполнение Украиной Соглашения об ассоциации: какие есть замечания

Евросоюз 26 июля опубликовал ежегодный отчет об имплементации Соглашения об ассоциации в Украине. Оценка выполнения договоренностей в целом положительна, однако не обошлось без замечаний.

Отмечается, что отчет охватывает период с 1 декабря 2020 года по 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения россии и перед обретением Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Документ опубликован накануне заседания Совета ассоциации, которое должно состояться 5 сентября с участием нашего государства и Европейского Союза.

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Украина должна продолжать реформы, несмотря на агрессию со стороны россии

Отмечается, что в обнародованном отчете намечена реализация Украиной реформ в рамках Соглашения об ассоциации. По заключению, наше государство в указанный период противостояло дестабилизирующим действиям россии, ситуации в собственных восточных регионах и пандемии коронавируса.

Несмотря на это, Украина продолжила предоставлять приоритет Ассоциации и дальнейшей интеграции с ЕС, а ключевые реформы приобрели новые обороты.

Реформы, проведенные по состоянию на сегодняшний день в рамках Ассоциации, позволяют Украине уверенно начать новый этап своих отношений с ЕС после решения Европейского Совета о статусе страны-кандидата для Украины. Нелегитимная и неспровоцированная военная агрессия россии против Украины не отстранит ЕС от поддержки повестки дня реформ в Украине,

– заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Комиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Варгеи добавил к словам Борреля, что в 2021 году Украина продолжила свои реформы и евроинтеграционный курс. После решения Европейского Совета о предоставлении Украине статуса кандидата, по его словам, нашему государству необходимо продолжать реформы, особенно в областях правосудия, верховенства права, борьбы с коррупцией и основополагающих прав.

Это включает в себя принятие и имплементацию законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда, утверждение всеобъемлющего стратегического плана реформирования правоохранительного сектора, а также завершение реформы нормативно-правовой базы для национальных меньшинств и принятие эффективных механизмов реализации,

– уточнил Варгеи.

Чиновник также добавил, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину на ее европейском пути и будет помогать нашему государству с послевоенным восстановлением.

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Основные выводы ЕС – успехи и замечания

В области правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошло несколько положительных сдвигов . В частности, принятие ключевых законов, направленных на реформирование Высшего совета правосудия и перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей. В то же время, среди значительных нерешенных проблем – безотлагательная реформа Конституционного суда. При этом принят новый закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), создающий четкую законодательную базу управления. Вместе с тем, не завершился процесс отбора на должность нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) . Тем временем, Высший антикоррупционный суд продолжил наращивать солидную репутацию и был принят закон о защите информаторов. Еще один важный шаг – в реформировании системы борьбы с тяжкими экономическими и финансовыми преступлениями – создание Бюро экономической безопасности (БЭБ).

. В частности, принятие ключевых законов, направленных на реформирование Высшего совета правосудия и перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей. В то же время, среди – безотлагательная реформа Конституционного суда. При этом принят новый закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), создающий четкую законодательную базу управления. Вместе с тем, не завершился процесс отбора на должность нового руководителя . Тем временем, Высший антикоррупционный суд продолжил наращивать солидную репутацию и был принят закон о защите информаторов. Еще один важный шаг – в реформировании системы борьбы с тяжкими экономическими и финансовыми преступлениями – (БЭБ). Украинское правительство приняло новую стратегию реформы государственного управления в соответствии с европейскими принципами. Возобновлен набор на государственную службу по принципу выслуги.

Вмешательство украинского правительства в управление государственной энергетической компанией "Нафтогаз" повлекло за собой беспокойство ЕС по поводу проведения реформы корпоративного управления на государственных предприятиях. Новый законопроект прошел первое парламентское чтение в июле 2021 года – он призван привести украинское законодательство в руководящие принципы.

по поводу проведения реформы корпоративного управления на государственных предприятиях. Новый законопроект прошел первое парламентское чтение в июле 2021 года – он призван привести украинское законодательство в руководящие принципы. Финансовый сектор остался прибыльным, несмотря на пандемию COVID-19. Впрочем, события вокруг НБУ вызвали беспокойство относительно независимости украинского Центрального банка и банковского надзора.

украинского Центрального банка и банковского надзора. В энергетической сфере оптовый рынок электроэнергии продолжил функционировать, однако с определенными признаками "манипуляций" .

. Небольшой прогресс зафиксирован в экологических реформах . В области борьбы с изменениями климата Украина приняла и внесла свой вклад в Парижское соглашение и Национальную стратегию адаптации к изменению климата. Начался целенаправленный диалог между ЕС и Украиной по поводу "зеленого соглашения" Евросоюза и "зеленой трансформации" Украины.

. В области борьбы с изменениями климата Украина приняла и внесла свой вклад в Парижское соглашение и Национальную стратегию адаптации к изменению климата. Начался между ЕС и Украиной по поводу "зеленого соглашения" Евросоюза и "зеленой трансформации" Украины. Украина продолжила добиться значительного успеха в области цифровой трансформации . Принят закон о регуляторе телекоммуникаций, являющийся важным шагом в адаптации украинского законодательства к нормам законодательства ЕС. Цифровая трансформация уже способствовала более эффективному и прозрачному управлению, а также борьбе с коррупцией .

. Принят закон о регуляторе телекоммуникаций, являющийся важным шагом в адаптации украинского законодательства к нормам законодательства ЕС. Цифровая трансформация уже способствовала более эффективному и прозрачному управлению, а также . Украина продолжает выполнять критерии либерализации визового режима и приняла меры по реализации предварительных рекомендаций.

Дальнейшие усилия необходимы в направлении борьбы с коррупцией, отмыванием денег, а также борьбе с организованной преступностью.

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