Чего ждать на фронте в 2024 году: в ГУР объяснили, какие цели ставит перед собой Россия

Полномасштабная война, которую против Украины развязала Россия, длится почти два года. В ГУР спрогнозировали, чего можно ожидать на фронте в 2024 году.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что, для того чтобы понять, чего стоит ожидать на фронте в 2024 году, нужно отталкиваться от того, какие стратегические цели ставит для себя Россия. Он подчеркнул, что им не удалось добиться того, чего они хотели в начале так называемой "специальной военной операции".

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Территории и уничтожение системы ПВО

По словам Скибицкого, одна из стратегических целей, которая остается у Москвы – это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Второе, что они сейчас будут делать (и это мы уже видим по тем документам, которые есть в нашем распоряжении) – это удержание захваченных территорий, которые сейчас находятся под временной оккупацией: Херсонская, Запорожская и часть Харьковской области,

– добавил разведчик.

Кроме того, одной из приоритетных целей они определили уничтожение украинской системы ПВО, авиации, объектов оборонно-промышленного комплекса, чтобы не допустить наращивания производства и усиления способностей Вооруженных Сил.

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