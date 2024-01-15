Чего ждать на фронте в 2024 году: в ГУР объяснили, какие цели ставит перед собой Россия
Источник:"РБК-Украина"
Полномасштабная война, которую против Украины развязала Россия, длится почти два года. В ГУР спрогнозировали, чего можно ожидать на фронте в 2024 году.
Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что, для того чтобы понять, чего стоит ожидать на фронте в 2024 году, нужно отталкиваться от того, какие стратегические цели ставит для себя Россия. Он подчеркнул, что им не удалось добиться того, чего они хотели в начале так называемой "специальной военной операции".
Смотрите также Массированные атаки на Украину: в ГУР назвали основные цели российского агрессора
Территории и уничтожение системы ПВО
По словам Скибицкого, одна из стратегических целей, которая остается у Москвы – это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Второе, что они сейчас будут делать (и это мы уже видим по тем документам, которые есть в нашем распоряжении) – это удержание захваченных территорий, которые сейчас находятся под временной оккупацией: Херсонская, Запорожская и часть Харьковской области,
– добавил разведчик.
Кроме того, одной из приоритетных целей они определили уничтожение украинской системы ПВО, авиации, объектов оборонно-промышленного комплекса, чтобы не допустить наращивания производства и усиления способностей Вооруженных Сил.
Сколько ракет дальностью более 350 километров может производить Россия
- Вадим Скибицкий из Главного управления разведки Минобороны рассказал о ситуации с производством ракет в России. Объемы создания стратегических ракет не выросли, оставаясь на уровне от 115 до 130 единиц в месяц. По его словам, Россия не может существенно нарастить производство ракет из-за международных санкций и зависимости от иностранных комплектующих. Даже в декабре 2023 года было зафиксировано нулевое производство некоторых типов ракет.
- Россия пытается удерживать стратегический резерв ракет, который составляет около 30% от имеющихся запасов. С середины сентября 2023 года не было применения ракет типа Х-101 и "Калибр", что свидетельствует о попытке врага накопить ограниченные ресурсы.
- Разведка отмечает, что использованные против Украины крылатые ракеты были произведены в третьем и четвертом кварталах, что подтверждает высокий уровень использования имеющихся ресурсов оккупантами. В целом это подвергает сомнению возможность России вести длительную ракетную кампанию без внешней поддержки.