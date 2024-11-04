У Путина не все так хорошо, как он делает вид: чего ждать на фронте в 2025 году

Ситуация на фронте действительно сложная как с украинской стороны, так и с российской. Украина столкнулась с исчерпанием ресурсов, но продолжает наносить колоссальные потери врагу.

Хотя Путин и пытается показать "стабильность", но ощутимые проблемы будоражат недовольство внутри общества. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что стратегически Украина не будет отступать в 2024 году.

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Какие трудности испытывают россияне

Украина продолжает уничтожать врага, который за несколько месяцев теряет не дивизию, а целую армию. Это, свою очередь, огромный подрыв вооруженных сил России. Недаром они пытаются привлечь к войне северокорейских военных, кубинцев и африканцев.

Это не поможет. Большие потери живой силы и техники со стороны России очень ощутимы. У них будет дефицит бронетанковой техники. Они реабилитируют ее с советского производства, а свою производить в достаточном количестве не могут. Мы ее уничтожаем,

– подчеркнул Маломуж.

Подрыв человеческих и высокоэффективных технологических ресурсов, ограничение новейших видов вооружения – серьезная проблема для России, которую противник пытается прикрывать. Как говорят, мол, "делают хорошую мину при плохой погоде". Но это вызывает возмущение и недовольство среди общества. Более 700 тысяч россиян или ранены, или уничтожены. Такие потери испытывает практически каждая российская семья.

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Что может готовить Украина

По словам генерала армии, в 2025 году стратегического отступления украинской армии не будет. Чем больше будут давить россияне, тем больше наши защитники будут противодействовать и уничтожать их резервы – это основная задача на данный момент.

Есть ослабление. Но мы готовим новые контингенты и усиленные конвои от партнеров, что дает нам большое преимущество,

– отметил Николай Маломуж.

Поэтому Путин пытается показать, что у него еще есть ресурсы, что может привлечь новейшие системы и союзников, включая КНДР, намекая этим на бесконечную войну. Также диктатор стремится подавить дух украинцев, чтобы склонить к переговорам. Для этого применяет ядерную риторику и атаки "Шахедами".

Украина готовит альтернативные, но стратегические решения в отношении врага. В частности, новейшие операции на неожиданных направлениях, которые позволят не только удерживать позиции, но и наносить мощные удары с целью нейтрализации и в перспективе выбивания врага с украинской территории.