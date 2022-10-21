Чего ждать Украине, если в Конгресс США придут республиканцы: мнение Рыбачука

Республиканцы могут получить большинство в Конгрессе США на промежуточных выборах. Предполагается, что этот сценарий будет катастрофическим для Украины.

Республиканцы открыто заявляют о намерениях сократить помощь нашему государству. Одна то, что в случае их прихода к власти мы перестанем получать помощь – это чушь. Об этом 24 каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

К теме Чтобы хватило на 2023 год: США планируют многомиллиардный пакет помощи для Украины, – СМИ

Более того, недавно демократ Крис Мерфи заявил, что республиканцы вроде бы готовы отдать Украину кремлевскому диктатору Владимиру Путину. По словам Рыбачука, это несколько преувеличено. Понятно, что каждая партия борется за своих избирателей.

Продолжается внутриполитическая борьба

Рыбачук подчеркнул, что избиратели республиканцев не могут представить себе этот ужасный сценарий, ведь эту партию всегда поддерживали польская диаспора, украинская диаспора еще во времена Рейгана. "Республиканцы – это была политическая сила, которая мертво стояла против коммунистов, Советского Союза, России и так далее. Конечно, между демократами и республиканцами идет внутриполитическая борьба за места в обновленном Сенате и Конгрессе", – пояснил он.

На самом деле сейчас разгорается дискуссия внутри политической силы:

лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккартни заявил, что Украина не может рассчитывать бесконечные чеки, в которые могут быть вписаны какие-либо суммы;

лидер республиканцев в Сенате Стив Макконнелл выступил за то, что ни в коем случае нельзя прекращать финансирование Украины.

В Белом доме понимают, что речь не идет об отказе республиканцев в случае победы от поддержки

Украины. Это совершенно неслыханный сценарий. Избиратели, которые поддерживают Украину так, как и раньше, в том числе избиратели республиканцев, этого вообще не поймут,

– отметил Рыбачук.

Демократы используют это, говоря о том, что республиканцы хотят отдать Украину Путину. Как подчеркнул Рыбачук, люди, приближенные к принимающим решения, уверены, что после выборов как республиканцы, так и демократы будут голосовать за продолжение поддержки Украины.

Возможно, речь пойдет о большем контроле за тем, как эффективно используются эти средства. Возможно, могут быть меньшие суммы. Большие претензии у американцев к европейским союзникам. Возможна какая-нибудь коррекция. Но говорить о том, что с победой республиканцев на этих выборах Украина перестанет получать помощь – это в принципе чушь,

– подытожил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".

В США раскол относительно помощи Украине: уменьшится ли поддержка – смотрите видео