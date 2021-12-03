Чехи помогут полякам охранять границу с Беларусью
Источник:Ceske Noviny
Прага предложила Варшаве помощь в охране государственной границы Польши и Беларуси. Поляки на это предложение согласились. Теперь Минобороны Чехии начнет переговоры по формату сотрудничества.
Официальное предложение полякам сделали от имени президента Чехии Милоша Земана. В Кабмине подтвердили, что в Варшаве согласились.
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Для отправки военных необходимо согласие парламента
Сегодня мы получили от польской стороны положительный ответ на официальное предложение президента Земана оказать помощь в преодолении кризиса.
– сообщили в Министерстве обороны Чехии.
Скорее всего, это будет отправка на территорию Польши армейских подразделений. Однако для этого должно быть решение парламента.
Немного затянуть процесс должна смена правительства в Чехии. Ведь скоро премьер-министром вместо Андрея Бабиша должен стать Петер Фиала. Вероятно, именно он и будет решать вопрос о вводе войск.Обратите внимание! Ранее глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что ведет переговоры о помощи Чехии и Венгрии в миграционном кризисе. На польскую границу уже прибыло 155 британских и 150 эстонских солдат. Они выполняют инженерно-разведывательные задания.
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Последние новости по поводу миграционного кризиса на границе Беларуси:
- В Литве недавно заявили, что миграционный кризис, вызванный режимом Лукашенко, не заканчивается. Однако ситуация находится под контролем.
- Недавно территорию Польши обстреляли из пневматического оружия с территории Беларуси.
- Также совместное патрулирование на границе провели российские и белорусские истребители.
- Евросоюз пытается повлиять на Беларусь экономически, уже ввели очередной пакет санкций.
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