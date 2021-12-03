Чехи помогут полякам охранять границу с Беларусью

Прага предложила Варшаве помощь в охране государственной границы Польши и Беларуси. Поляки на это предложение согласились. Теперь Минобороны Чехии начнет переговоры по формату сотрудничества.

Официальное предложение полякам сделали от имени президента Чехии Милоша Земана. В Кабмине подтвердили, что в Варшаве согласились.

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Для отправки военных необходимо согласие парламента

Сегодня мы получили от польской стороны положительный ответ на официальное предложение президента Земана оказать помощь в преодолении кризиса.

– сообщили в Министерстве обороны Чехии.

Скорее всего, это будет отправка на территорию Польши армейских подразделений. Однако для этого должно быть решение парламента.

Немного затянуть процесс должна смена правительства в Чехии. Ведь скоро премьер-министром вместо Андрея Бабиша должен стать Петер Фиала. Вероятно, именно он и будет решать вопрос о вводе войск.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что ведет переговоры о помощи Чехии и Венгрии в миграционном кризисе. На польскую границу уже прибыло. Они выполняют инженерно-разведывательные задания.

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Недавно территорию Польши обстреляли из пневматического оружия с территории Беларуси.

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