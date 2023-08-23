Спросил, из Украины ли, обругал и начал избивать: в Чехии мужчина напал на двух украинок

В Чехии двух женщин избили неизвестными, когда узнали, что они украинки. Полиция уже начала расследование, МВД Чехии также не оставило этот инцидент без внимания.

Нападение на женщин произошло еще 13 августа. Сначала их избивал один человек, а затем к нему присоединились еще двое.

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Украинский как красный цвет для быка

В тот день Лилия и Татьяна беседовали, сидя на тротуаре. Вдруг к ним подъехал автомобиль Skoda Octavia с прицепом. Находившийся за рулем мужчина поинтересовался, откуда женщины родом. Те спокойно ответили, что они из Украины.

Эти слова повлияли на водителя как красный цвет на быка. Сначала он отьехал на несколько метров, однако впоследствии вернулся. Мужчина начал обзывать подруг, а затем перешел к применению физической силы, рассказывают свидетели.

По словам Лилии, она, пытаясь защитить подругу, некоторое время удерживала агрессора. Татьяна тем временем забрала ключи от автомобиля и вытащила их из замка зажигания, чтобы нечестивец не смог убежать. Однако дальше конфликт разгорелся еще сильнее. На помощь злоумышленнику пришли еще двое мужчин.

Обе гражданки Украины получили многочисленные ранения. В частности, Татьяну пришлось госпитализировать – у нее сильно разбитое лицо.

Реакция МИД Чехии

Полиция расследует обстоятельства дела. На этот инцидент отреагировал и глава МВД Чехии Вит Ракушан. Он назвал действия нападающих "отвратительными". По его словам, бить женщин – недопустимо, особенно из-за национальности.

Кроме того, чиновник заявил, что ответственность за подобные случаи ложится также на местных политиков, позволяющих себе враждебно высказываться по отношению к украинцам.

В Чехии посмеялись над войной в Украине

Сеть всколыхнуло видео, на котором украинка рассказывает о своем визите в один из ресторанов в Чехии. По ее словам, когда официанты заведения узнали о том, что она и ее подруга – украинки, то включили гимн России. На замечания девушки наглецы ответили в том же ключе – выключили гимн, вместо этого включили звук воздушной тревоги.

Ранее случился другой неприятный инцидент. В одной из школ травили маленькую украинку из-за ее национальности. Одноклассники плюнули в лицо девочки. Президент Чехии Петр Павел осудил поступок школьников, назвав его позорным, и лично встретился с украинкой.