Активистам в Чехии грозит тюрьма за рисование флага Украины возле домов россиян

В Чехии против активистов группы "Kaputin!" возбудили уголовное дело. Все из-за того, что они нарисовали украинский флаг перед домами, которые арендует Россия.

Акция была проведена на вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Активистам грозит до трех лет заключения за повреждение имущества, которое оценивают в 50 тысяч чешских крон.

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Что известно об уголовном деле против чешских активистов

Активисты заявили, что их акция должна была привлечь внимание к годовщине начала большой войны против Украины и отсутствия поддержки Киева со стороны западных стран. Во время акции российские жители домов кричали на активистов со своих балконов, а один из жителей бросил в них яйцо.

Чешская полиция хочет привлечь к ответственности семерых человек, которые нарисовали украинский флаг в пражском районе Бубенч в феврале, перед жилым комплексом, который арендует Россия. Теперь им грозит до трех лет лишения свободы за повреждение имущества.

Представитель пражской полиции Рихард Грдина отметил, что убытки в результате акции оценивают в 50 тысяч чешских крон. По его словам, разрисованная территория является охраняемой зоной.

Я могу подтвердить, что по этому делу было начато уголовное производство. В этом случае речь идет об уголовном преступлении, поскольку нанесенный ущерб был оценен экспертным заключением почти в 50 тысяч чешских крон. Семь человек подозревают в совершении преступления – повреждения иностранной собственности, поскольку они совершили этот акт на объекте, который пользуется защитой в соответствии с другим правовым регулированием,

– пояснил Грдина.

Флаг Украины нарисовали возле жилого комплекса посольства России. По словам активистов, эта территория является общественной и собственностью чешского государства, и российское посольство не имеет договора на ее использование.

Член группы "Kaputin!" Вацлав Немец выразил удивление обвинениями.

"Мы считаем, что, учитывая весь контекст, это должно было бы быть квалифицировано только как проступок. Для нас речь не шла о повреждении чужого имущества. Это был политический протест, который мы считаем гораздо более серьезным, чем какой-то рисунок на тротуаре", – отметил он.

К слову, после российского удара по "Охматдету", посольство России в Праге было облито красной жидкостью, имитирующей кровь. Эта акция была направлена на то, чтобы подчеркнуть, что страна-агрессор систематически обстреливает мирные города Украины.