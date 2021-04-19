Чехи вышли на протест под российское посольство: фото
В чешской столице Праге 18 апреля около сотни людей вышли на протест под российское посольство. Все из-за расследования, которое накануне установило причастность России к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Источник:České noviny
Протестующие принесли с собой флаги Чехии и Европейского Союза. Также они держали плакаты, на которых Владимира Путина называли убийцей, а Россию – агрессором.
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К слову, так же на протест вышли и противники идеи высылать российских дипломатов из страны. Впрочем, информации о каких-либо серьезных столкновениях между двумя противоположными сторонами нет.
Протест под посольством России в Праге / Фото České noviny
За всем процессом наблюдала чешская полиция. Впрочем, без задержаний не обошлось – правоохранителям пришлось арестовать одного мужчину. В целом акция длилась чуть больше часа.
В ходе протеста задержали одного мужчину / Фото České noviny
Причастность России к взрывам в Врбетице
- В 2014 году в Чехии произошла серия взрывов на складах боеприпасов в городе Врбетице. Тогда как раз шла активная фаза боевых действий на территории Украины, а по данным местных СМИ, часть оружия из склада должны были передать нашему государству.
- Чешские правоохранители обнародовали результаты расследования только 17 апреля 2021. Они показали причастность россиян к взрывам.
- Среди подозреваемых – знаменитые агенты ГРУ "Боширов" и "Петров", которые ранее в британском Солсбери участвовали в отравлении Скрипалей химическим оружием "Новичок".
- После обнародования результатов Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, причастных к шпионажу. Россия в ответ пообещала выдворить 20 чешских дипломатов.
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