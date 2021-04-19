В чешской столице Праге 18 апреля около сотни людей вышли на протест под российское посольство. Все из-за расследования, которое накануне установило причастность России к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Протестующие принесли с собой флаги Чехии и Европейского Союза. Также они держали плакаты, на которых Владимира Путина называли убийцей, а Россию – агрессором.

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К слову, так же на протест вышли и противники идеи высылать российских дипломатов из страны. Впрочем, информации о каких-либо серьезных столкновениях между двумя противоположными сторонами нет.



Протест под посольством России в Праге / Фото České noviny

За всем процессом наблюдала чешская полиция. Впрочем, без задержаний не обошлось – правоохранителям пришлось арестовать одного мужчину. В целом акция длилась чуть больше часа.



В ходе протеста задержали одного мужчину / Фото České noviny

Причастность России к взрывам в Врбетице