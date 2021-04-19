Чехи вийшли на протест під російське посольство: фото
У чеській столиці Празі 18 квітня близько сотні людей вишли на протест під російське посольство. Все через розслідування, яке напередодні встановило причетність Росії до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році.
Джерело:České noviny
Протестувальники принесли з собою прапори Чехії та Європейського Союзу. Також вони мали плакати, на яких Володимира Путіна називали вбивцею, а Росію – агресором.
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До слова, так само на протест вийшли й противники ідеї висилати російських дипломатів з країни. Втім, інформації про які серйозні сутички між двома протилежними сторонами немає.
Протест під посольством Росії в Празі / Фото České noviny
За всім процесом спостерігала чеська поліція. Втім, без затримань необійшлося – правоохоронцям довелося арештувати одного чоловіка. Загалом акція тривала трохи більше як годину.
У ході протесту затримали одного чоловіка / Фото České noviny
Причетність Росії до вибухів у Врбетице
- У 2014 році в Чехії сталася серія вибухів на складах боєприпасів у місті Врбетице. Тоді саме тривала активна фаза бойових дій на території України, а за даними місцевих ЗМІ, частину зброї зі складу мали передати нашій державі.
- Чеські правоохоронці оприлюднили результати розслідування лише 17 квітня 2021 року. Вони показали причетність росіян до вибухів.
- Серед підозрюваних – славнозвісні агенти ГРУ "Боширов" і "Петров", які раніше в британському Солсбері брали участь в отруєнні Скрипалів хімічною зброєю "Новачок".
- Після оприлюднення результатів Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, причетних до шпигунства. Росія у відповідь пообіцяла видворити 20 чеських дипломатів.
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