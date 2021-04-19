У чеській столиці Празі 18 квітня близько сотні людей вишли на протест під російське посольство. Все через розслідування, яке напередодні встановило причетність Росії до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році.

Протестувальники принесли з собою прапори Чехії та Європейського Союзу. Також вони мали плакати, на яких Володимира Путіна називали вбивцею, а Росію – агресором.

Цікаво Закладена "Петровим" і "Бошировим" вибухівка у Чехії здетонувала завчасно, – ЗМІ

До слова, так само на протест вийшли й противники ідеї висилати російських дипломатів з країни. Втім, інформації про які серйозні сутички між двома протилежними сторонами немає.



Протест під посольством Росії в Празі / Фото České noviny

За всім процесом спостерігала чеська поліція. Втім, без затримань необійшлося – правоохоронцям довелося арештувати одного чоловіка. Загалом акція тривала трохи більше як годину.



У ході протесту затримали одного чоловіка / Фото České noviny

Причетність Росії до вибухів у Врбетице