Предварительно известно, что взрыв произошел из-за невнимательности. Всех пострадавших доставили в больницу.
Читайте также На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Румынии прогремел взрыв: есть жертва
В Праге из-за взрыва пострадали люди
В Праге во время съемок фильма прогремел взрыв. Инцидент произошел на площадке во время съемок кино.
У нас 3 раненых. Один человек находится в тяжелом состоянии, у него травмы нижних конечностей, двое других в сознании, у них есть ожоги и синяки,
– заявила пресс-секретарь спасательной службы.
Вероятно одному пострадавшему ампутировали ноги. Предварительно известно, что взрыв произошел потому, что участники съемок как следует не проверили декорации. Именно поэтому взорвалось вещество в них.
Деталей трагедии не сообщают. Полиция только начинает расследовать дело.
Последние инциденты со взрывами: коротко
- 1 июля в Лос-Анджелесе в машине взрывотехников сдетонировали пиротехнические изделия. Пострадали по меньшей мере 17 человек, среди них и полицейские.
- В Польше 24-летнего украинца подозревают в том, что он намеренно взорвал дом в селе Соснов, который принадлежал молодым супругам. Это произошло в день их свадьбы. Люди не пострадали. По данным польских СМИ, украинец взорвал здание на заказ.
- Перед тем взрыв и пожар произошли в Лондоне. В результате мощного пожара в центре Лондона пострадали 6 человек.