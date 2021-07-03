Попередньо відомо, що вибух трапився через неуважність. Всіх постраждалих доправили до лікарні.
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У Празі через вибух постраждали люди
У Празі під час зйомок фільму прогримів вибух. Інцидент трапився на майданчику під час зйомок кіно.
У нас 3 поранених. Один чоловік знаходиться в тяжкому стані, у нього травми нижчих кінцівок, двоє інших при свідомості, у них є опіки та синці,
– заявила речниця рятувальної служби.
Ймовірно одному постраждалому ампутували ноги. Попередньо відомо, що вибух трапився тому, що учасники зйомок як слід не перевірили декорації. Саме через це вибухнула хімічна речовина у них.
Деталей трагеді не повідомляють. Поліція тільки починає розслідувати справу.
Останні інциденти з вибухами: коротко
- 1 липня у Лос-Анджелесі у машині вибухотехніків здетонували піротехнічні вироби. Постраждали щонайменше 17 осіб, серед них і поліцейські.
- У Польщі 24-річного українця підозрюють у тому, що він навмисно підірвав будинок у селі Соснов, який належав молодому подружжю. Це сталося у день їхнього весілля. Люди не постраждали. За даними польських ЗМІ, українець підірвав будівлю на замовлення.
- Перед тим вибух та пожежа трапились у Лондоні. Внаслідок потужної пожежі у центрі Лондона постраждали 6 людей.