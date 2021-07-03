Попередньо відомо, що вибух трапився через неуважність. Всіх постраждалих доправили до лікарні.

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У Празі через вибух постраждали люди

У Празі під час зйомок фільму прогримів вибух. Інцидент трапився на майданчику під час зйомок кіно.

У нас 3 поранених. Один чоловік знаходиться в тяжкому стані, у нього травми нижчих кінцівок, двоє інших при свідомості, у них є опіки та синці,

– заявила речниця рятувальної служби.

Ймовірно одному постраждалому ампутували ноги. Попередньо відомо, що вибух трапився тому, що учасники зйомок як слід не перевірили декорації. Саме через це вибухнула хімічна речовина у них.

Деталей трагеді не повідомляють. Поліція тільки починає розслідувати справу.

Останні інциденти з вибухами: коротко