Жертва торнадо: СМИ сообщили о смерти 2-летнего ребенка в Чехии

Число жертв разрушительного торнадо в Чехии выросло до 6. По информации СМИ, умер 2-летний ребенок в университетской больнице Брно.

Смерть жертвы подтвердил Петр Буран, заместитель городского головы Ходонина. А потом – и прессекретарка больницы Вероника Плаха.

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Впрочем, сообщать дополнительную информацию в больнице Брно не захотели. "Больше ничего нельзя сказать относительно возраста", – отметила Плаха. По данным издания, умер 2-летний ребенок.

Ранее в чешской полиции сообщили, что в больницах находятся более 80 человек, пострадавших из-за торнадо. В них синяки и ссадины, с ними начали работать психологи.

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