В Чехии взяли под стражу россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма
Источник:ТАСС
Чешские правоохранители задержали россиянина Александра Франчетти, который принимал участие в оккупации Крыма. Пражский суд взял его под стражу.
Накануне Франчетти задержали в международном аэропорту Праги. Соответствующий запрос поступил от Украины.
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Заседание по делу россиянина состоялось в закрытом режиме. Известно, что Франчетти подал апелляцию на решение суда, жалобу должны рассмотреть в течение 14 дней. До этого времени мужчина будет находиться в тюрьме Панкрац.
Сам подозреваемый отвергает все обвинения, выдвинутые ему Украиной. Покидая зал судебных заседаний, россиянин цинично заявил, что его задержание и взятие под стражу – это "шаг к фашизму".Обратите внимание! По информации от МИД, Франчетти вскоре передадут Украине, чтобы привлечь к ответственности за преступления против нашего государства.
Франчетти в Крыму: что известно
"Радио Свобода" пишет, что ранее в интервью чешским СМИ Франчетти заявлял, что приехал в Крым "по зову сердца" – после победы Майдана. Он признался, что за свой счет организовал с "единомышленниками" разведывательный отряд "Северный ветер".
Его причастность к оккупации украинского полуострова подтверждена медалью "За возвращение Крыма". Мужчина публиковал с ней немало фотографий на своих страницах в различных социальных сетях.
Франчетти (слева) с медалью, которую получил за оккупацию Крыма / Фото из соцсети
Почему россиянин приехал в Прагу
В чешской столице живет 19-летняя дочь Франчетти. В начале сентября он прибыл в Прагу, чтобы встретиться с ней. Из-за коронавирусных ограничений родные не виделись около 2 лет. Россиянина задержали 12 сентября, когда тот проходил паспортный контроль перед вылетом на родину.
Дочь задержанного считает, что в 2014 году (когда Россия захватывала Крым) ее отец "не делал ничего противозаконного". По ее словам, тогда на полуострове у него была вторая семья. Поэтому девушка утверждает, что Франчетти пытался ее защитить.