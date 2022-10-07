Человек из ближайшего окружения Путина начал прямо критиковать его действия на войне, – WP

Разведка США сообщает, что за последние несколько недель положение кремлевского диктатора значительно ухудшилось. В частности, свое недовольство политикой Путина стал выражать член его ближайшего окружения.

Источники журналистов The Washinghton Post в разведке сообщают, что информацию о нескрываемой критике сочли важной. Ее даже включили в ежедневный брифинг президента США Джо Байдена по разведке.

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В высшем руководстве Кремля бушуют споры и разногласия

Человек из ближайшего окружения Путина, чье имя отказывается называть The Washinghton Post, раскритиковал неэффективность управления военной кампанией и указал на ошибки, допущенные ее руководством.

Эта ситуация является самым ярким свидетельством беспорядков в российском руководстве по вопросу войны. Россия испытала катастрофические провалы в Украине, что заставило Путина отдать приказ о мобилизации.

В Кремле давно боятся сообщать плохие новости Путину. Особенно сейчас, когда диктатор окончательно изолировался от реальности.

Журналисты издания отмечают, что споры и разногласия в видении ситуации ближайшим окружением президента России уже стали хорошо заметными в целом. Стоит отметить, что круг доверенных лиц у Путина невелик, а безоговорочная лояльность со стороны политической верхушки теперь может пошатнуться.

Дмитрий Песков признал разногласия во взглядах высшего руководства

Пресс-секретарь Кремля дал комментарий The Washinghton Post. Он признал тот факт, что руководство России имеет разное видение ведения политики.

Конечно, спикер попытался убедить журналистов в том, что "ничего страшная не происходит" и никакого политического раскола и быть не может. Сообщение о члене ближайшего окружения, критикующем диктатора, Песков назвал "абсолютно не соответствующим действительности".

Есть рабочие дискуссии: об экономике, о проведении "военной операции". Есть дискуссии о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак какого-то раскола,

– заявил пресс-секретарь.

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5 смертоносных ошибок Путина за последние 2 недели

Каждая из перечисленных ниже ошибок – отдельный гвоздь, забитый в гроб политической карьеры Путина. Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский рассказал о принятых решениях диктатора, которые будут стоить ему очень дорого.

Ошибка первая – частичная мобилизация. По словам Пионтковского, призыв резервистов – это социальная бомба, которая может разорваться так, как мобилизация царской армии в 1914 году.

Ошибка вторая – аннексия 4 областей Украины. Президент Украины предупреждал Путина, что после этого никаких переговоров с диктатором не будет.

Ошибка третья – ядерный шантаж. Личные предупреждения Байдена, Салливана и Блинкена относительно применения ядерного оружия против Украины заставили замолчать даже российских пропагандистов.

Ошибка четвертая – подрыв Северных потоков. Этим решением Путин полностью окончил экономическое сотрудничество с Европой.

Ошибка пятая – присвоение нового звания Кадырову. Президент России настроил против себя не только высший генералитет, но и всех офицеров и всю армию.

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