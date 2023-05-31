Вероятно, говорится о проблемах с сердцем, которые у белорусского вождя наблюдаются достаточно давно. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба.
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Бульба опроверг теорию о том, что Лукашенко болеет обычным вирусом. Если бы это действительно было так, его ни в коем случае не подпустили бы к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Период после операции
Оппозиционер убежден, что речь не идет об инфекционной болезни или COVID-19, как предполагали белорусские оппозиционеры. Он считает, что белорусский диктатор страдает запущиным заболеванием. Тот давно нуждался в операции, ведь имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Вовремя несделанная операция довела его до такого состояния, сейчас ему эту операцию только сделали и проходит адаптационный период. В последнее время он такое озвучивает, что становится понятно – он уже ожил,
– прокомментировал Бульба.
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Что известно о состоянии здоровья Лукашенко
- В своих соцсетях белорусский политический деятель и оппозиционер Валерий Цепкало написал, что Лукашенко был госпитализирован после встречи с российским диктатором. Сообщалось, что его состояние может быть критическим, также, вероятно, диктатор прошел процедуры по очищению крови.
- Информация о возможной госпитализации Лукашенко до сих пор не подтверждена. Все остается на уровне слухов.
- Российский оппозиционер Глеб Пьяных считает, что состояние здоровья Лукашенко сильно пошатнула ситуация в стране, давление Путина. Причина его болезни, в том числе в нервах. Но вряд ли это непосредственно руку приложил Кремль, ведь смерть Лукашенко им не выгодна.
- Сеть очень порадовал некролог, появившийся на сайте минского "Динамо". Там хакеры уже успели выразить соболезнования по поводу смерти Александра Лукашенко.