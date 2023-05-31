Імовірно, мовиться про проблеми з серцем, які у білоруського вождя спостерігаються достатньо давно. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба.
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Бульба спростував теорію про те, що Лукашенко хворіє на звичайний вірус. Якби це справді було так, його в жодному випадку б не підпустили до кремлівського диктатора Владіміра Путіна.
Період після операції
Опозиціонер переконаний, що мовиться не про інфекційну хворобу чи COVID-19, як припускали білоруські опозиціонери. Він вважає, що білоруський диктатор має задавнене захворювання. Той давно потребував операції, адже має проблеми із серцево-судинною системою.
Вчасно незроблена операція довела його до такого стану, зараз йому цю операцію тільки зробили і проходить адаптаційний період. Останнім часом він таке озвучує, що стає зрозуміло – він уже ожив,
– прокоментував Бульба.
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Що наразі відомо про стан здоров’я Лукашенка
- У своїх соцмережах білоруський політичний діяч та опозиціонер Валерій Цепкало написав, що Лукашенка госпіталізували після зустрічі з російським диктатором. Повідомлялося, що його стан може бути критичним, також, ймовірно, диктатор пройшов процедури з очищення крові.
- Інформація про можливу госпіталізацію Лукашенка досі не підтверджена. Все залишається на рівні чуток.
- Російський опозиціонер Гліб П'яних вважає, що стан здоров'я Лукашенка дуже похитнула ситуація в країні, тиск Путіна. Причина його хвороби, зокрема у нервах. Але навряд до цього безпосередньо руку доклав Кремль, адже смерть Лукашенка їм не вигідна.
- Мережу дуже потішив некролог, який з'явився на сайті мінського "Динамо". Там хакери уже встигли висловити співчуття з приводу смерті Алєксандра Лукашенка.