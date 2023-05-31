Імовірно, мовиться про проблеми з серцем, які у білоруського вождя спостерігаються достатньо давно. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба.

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Бульба спростував теорію про те, що Лукашенко хворіє на звичайний вірус. Якби це справді було так, його в жодному випадку б не підпустили до кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Період після операції

Опозиціонер переконаний, що мовиться не про інфекційну хворобу чи COVID-19, як припускали білоруські опозиціонери. Він вважає, що білоруський диктатор має задавнене захворювання. Той давно потребував операції, адже має проблеми із серцево-судинною системою.

Вчасно незроблена операція довела його до такого стану, зараз йому цю операцію тільки зробили і проходить адаптаційний період. Останнім часом він таке озвучує, що стає зрозуміло – він уже ожив,

– прокоментував Бульба.

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