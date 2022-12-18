Чем будет отличаться главная елка столицы от предыдущих: организаторы о символических смыслах
В Киеве 17 декабря начали устанавливать новогоднюю елку и даже на время засветили. Нынешнюю зеленую красавицу оплатили за счет бизнесменов.
В интервью 24 канала организатор новогодних праздников на Софийской площади Игорь Добруцкий рассказал детали установки елки. Чем будут украшать и удивлять украинцев – читайте дальше.
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Символизм главной елки страны
Добруцкий заверил, что, несмотря ни на что, елка в столице будет особенной. Во-первых, красавица будет отличаться высотой – вместо стандартного 31 метра, будет достигать около 12 метров. Во-вторых, уникальным станет и символический смысл, заложенный в нее.
Организатор праздников раскрыл символизм новогодней красавицы. Он говорит, что суть елки состоит в том, что ангел-победитель Архангел Михаил будет на елке и будет показывать, что нам нужна победа. Более того, около 500 голубей будут символизировать приход мира.
Чем будут украшать елку
По словам Добруцкого, обязательными атрибутами будут сине-желтые игрушки. "Изюминкой" главной елки станет герб на верхушке.
Организатор рассказал, что настоящей особенностью елки станет не только патриотическая символика, но и наличие 53 штандартов с флагами тех стран, которые поддержали Украину в войне против России. Таким образом организаторы хотят выразить уважение пришедшим нам на помощь государствам и принимавшим участие в заседании "Рамштайн".
Елка олицетворяет приближающуюся к Украине победу. Но я бы не хотел до конца рассказывать всю концепцию. Вы приедете к елке и увидите, как мы рассказали, что победа будет непременно за нами, и почему Архангел Михаил, охраняющий нас, делает все возможное для победы,
– рассказал Добруцкий.
Поэтому организатор посоветовал киевлянам и гостям столицы непременно уделить время рассмотрению деталей. Кроме новогодней красавицы, на Софийской площади установят вертеп и дедушка – украинские символы Рождества.
Что известно о главной елке страны
- 17 декабря главную елку страны смонтировали и даже на время засветили. Зеленая красавица будет стоять на Софийской площади, а официальная церемония открытия состоится 19 декабря.
- К слову, в этом году не будет традиционных празднований, концертов и ярмарки. Следует добавить, что главная новогодняя елка Украины будет "без пафоса и иллюминации". Елку украсят тысячей шаров синего и желтого цвета и белыми голубями.
- Также в Киеве установят миниатюрную копию главной новогодней елки. Посмотреть эту красоту можно будет возле станции метро "Театральная".
- На железнодорожном вокзале столицы также приступили к установке новогодней елки. Чтобы не тратить электроэнергию, подсветка новогоднего деревца будет производиться за счет специального генератора-велотренажера.