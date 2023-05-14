Возвращение территорий недостаточно, – Зеленский объяснил, чем для него есть победа

13 мая Владимир Зеленский с визитом посетил Италию. Во время своей поездки глава государства пообщался с журналистами и ответил на вопрос, чем же для Украины является победа.

Один из журналистов спросил, нужно ли для этого нашему государству вернуть все оккупированные территории, возможны ли определенные компромиссы. На что Владимир Зеленский трогательно ответил, передает 24 Канал.

Читайте также Ему недолго осталось, – Зеленский предсказывает скорое окончание власти Путина

Понимание победы для украинцев разное

У украинцев и не украинцев. Простите, что я так разделил, но во многом мы объединены, но в этом ответе есть разница. Есть разница (ответа на вопросы – 24 Канал) "Что такое победа?". И даже в нашем обществе точно есть разное отношение к этому,

– отметил глава государства.

Например, он привел людей, которые потеряли своих детей на войне России против Украины. Президент отметил, что не знает, чем для них есть победа. В то же время он прекрасно понимает, к чему стремятся и требуют. И это позиция не только родных наших защитников, павших на фронте, но и всего государства.

"Я не совсем уверен, что этого (возвращение территорий – 24 Канал) достаточно. Я знаю людей, которые говорили самое главное, обращаясь ко мне, когда я награждал их детей посмертно. Они мне говорили: "Мы вас очень просим, не только наша родная земля, не простите. Те, кто отдавали приказы, должны ответить. Мы хотим суда. Нам мало суда Божиего, мы хотим реальной справедливости. Мыл требуем ее. Мы не сможем уснуть. Мы не хотим так умирать", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что эти просьбы он слышал от похоронивших своих детей людей. Тех, кто пошел защищать Украину и погиб за нее. И их родные требуют одного – справедливости. Для них и для президента нашего государства возвращения территорий недостаточно.

Он добавил, что Украина цивилизованное государство, стремящееся к миру. В то же время мы хотим, чтобы этот мир был справедлив. Чтобы приговоры получили те, кто убивал украинцев в войне, развязанной Россией. Глава государства подчеркнул, что справедливость – одна из ценностей, за которые воюет Украина.

Победа – это мир в Украине и Европе. Нам не всё равно. Сейчас важно окончить войну в Украине... Поставить точку. Это ведь волна. И Путин не несет вакцину, поверьте. Он несет эту болезнь агрессии. Эта волна может прийти. Нам не всё равно. Мы не хотим жить в хаосе,

– подчеркнул он.

Заметим, что во время своего визита в Италию Владимир Зеленский также встретился в Ватикане с Папой Римским. Понтифику он вручил многозначительный подарок. Речь идет о картине "Утрата, 2022-58", которую нарисовал украинский художник Алексей Ревик. Она посвящена гибели детей в результате войны. Также глава государства вручил композицию "Неопалимая" Юрия Вакуленко, изображающую икону Матери Божьей в огне, вырезанную на пластине бронежилета.