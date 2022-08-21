Оккупанты обстреляли эстакаду на ЗАЭС: в ОВА рассказали, насколько это опасно

россияне постоянно обстреливают Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Они 20 августа повредили эстакаду, по которой работники попадали из спецкорпусов в энергоблоки.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что на атомной станции важен каждый объект.

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"Выход даже маленькой детали усложняет функционирование всей станции. К счастью, поврежденная эстакада не является объектом инфраструктуры блоков или оборудования, что было бы гораздо опаснее", – сказал Старух.

Подготовка к визиту МАГАТЭ

По словам главы ОГА, ситуация на Запорожской АЭС все еще очень сложна. Работники станции принимают возможные меры.

В таких обстоятельствах продолжается подготовка к визиту наблюдательной миссии МАГАТЭ, чтобы обеспечить ей безопасность для контроля ситуации на ЗАЭС,

– отметил Старух.

Он добавил, что безопасность зависит от соблюдения россией принципов ядерной безопасности и здравого смысла.

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Что делать в случае опасности

Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий в случае радиационной угрозы. Если катастрофа случится, то людям необходимо принимать йодид калий. Делать это следует за 6 часов и менее до поступления радиоактивного облака или во время его поступления в течение следующих 6 часов.

В МОН советуют рассчитывать следующие дозы:

детям до 1 месяца – 16 миллиграммов;

детям от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;

детям от 3 до 12 лет – 62,5 мг;

взрослым до 40 лет и детям от 13 лет, беременным и кормящим грудью – 125 миллиграммов.

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