Станет болезненным ударом для Путина: Трамп может прибегнуть к радикальным действиям в отношении России

Если Путин все же не согласится на установление перемирия, вероятно, риторика Дональда Трампа изменится. Его позиция в отношении России может стать более жесткой.

Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин не пойдет на прекращение огня. Вопрос, как будет реагировать Дональд Трамп на такое поведение российского диктатора, волнует мир еще с осени прошлого года. Вероятно, Трамп больше не будет оправдывать Путина и не будет делать уступок.

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"Я вижу только военную составляющую. Условно, Америка сама не хочет поставлять оружие, но может сказать Европе: "Мы даем вам это в виде кредита – покупайте сколько хотите американского вооружения". То есть, речь идет об усилении военной компоненты в связке с Европой", – отметил Вячеслав Ширяев.

Когда Трамп может изменить свое мнение

Он добавил, что США даже отказались приезжать на новую встречу "Рамштайн" – это означает, что они фактически исключают себя из процесса военной помощи Украине. Соответственно, "возвращение США" возможно только тогда, когда станет очевидным, что Путин не собирается выполнять никаких договоренностей.

И это может стать мощным сигналом и давлением, который, возможно, будет иметь даже большее влияние на Путина. Ведь он поймет: имеет дело с Трампом, который будет его дожимать. А что произойдет с российской пропагандой и информационной повесткой дня – трудно представить. Они уже раз 25 "переобулись": то Трамп их, то не их,

– добавил Ширяев.

Он отметил, что сейчас российская пропаганда рассказывает о "дружбе" с США. Если же снова начнут говорить, что Дональд Трамп больше не является другом России – это станет идеологической катастрофой. Россияне снова будут чувствовать себя обманутыми: доверились Трампу, а он "вонзил нож в спину".

"У Трампа – куча козырей. Он действительно может давить по-разному. Но главное – он может разорвать ту "серебряную нить", которую сам себе связал с Путиным, на которой Путин сейчас и держится. И элиты ею "кормит", и народу рассказывает: мол, мы с Америкой договоримся, она поможет "задавить" Украину, будет реализовывать с нами инвестпроекты, даст денег", – сказал Вячеслав Ширяев.

Важно! Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что вопрос мира в Украине может быть решен в течение нескольких недель. Он убежден, что войну можно завершить на условиях, которые будут выгодными для обеих сторон конфликта.

Подытоживая, он отметил: легитимность Путина в последнее время держится именно на этой "серебряной нити". Если Трамп ее разорвет – все поймут, что "дружба" с американцами завершилась. И для Путина это станет очень серьезным ударом.