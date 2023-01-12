Россия хочет увеличить численность армии до 1,5 миллиона: Генштаб ВСУ оценил угрозы для Украины

В России заявили об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. На это уже отреагировали в Генеральном штабе ВСУ.

Россия планирует длительную войну против Украины. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, информирует 24 Канал.

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Есть ли новая угроза со стороны оккупантов

По словам Громова, планы России увеличить численность армии означает, что оккупанты планируют длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий. Чтобы осуществить это, нужно много времени и финансово-экономических ресурсов.

В то же время значительные потери в личном составе и вооружении, в технике, действиях международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей России с 2016 года до сих пор вызывает сомнения, что планируемые организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в определенные сроки,

– отметил Громов.

Также при комплектовании вооруженных сил Россия хочет поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 по 21 год, а предельный – повысить до 30 лет.

Сможет ли Россия увеличить численность своей армии

Ранее в британской разведке заявили, что такие "изменения" свидетельствуют о том, что Россия планирует адаптировать свои военные мощности к продолжительной войне в Украине, однако это все выглядит очень нереалистично.

"Остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для завершения такого "расширения". Это ведь в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине", – считают эксперты.