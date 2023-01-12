Россия хочет увеличить численность армии до 1,5 миллиона: Генштаб ВСУ оценил угрозы для Украины
В России заявили об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. На это уже отреагировали в Генеральном штабе ВСУ.
Россия планирует длительную войну против Украины. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, информирует 24 Канал.
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Есть ли новая угроза со стороны оккупантов
По словам Громова, планы России увеличить численность армии означает, что оккупанты планируют длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий. Чтобы осуществить это, нужно много времени и финансово-экономических ресурсов.
В то же время значительные потери в личном составе и вооружении, в технике, действиях международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей России с 2016 года до сих пор вызывает сомнения, что планируемые организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в определенные сроки,
– отметил Громов.
Сможет ли Россия увеличить численность своей армии
Ранее в британской разведке заявили, что такие "изменения" свидетельствуют о том, что Россия планирует адаптировать свои военные мощности к продолжительной войне в Украине, однако это все выглядит очень нереалистично.
"Остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для завершения такого "расширения". Это ведь в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине", – считают эксперты.