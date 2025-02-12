Была встреча в сентябре, и после этого несколько звонков, – Зеленский об общении с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою коммуникацию с президентом США Дональдом Трампом. В частности, он подчеркнул, что все их разговоры были открытыми.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью The Economist.

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Как Зеленский прокомментировал свои контакты с Трампом

Журналист попросил Зеленского рассказать о том, насколько глубокими были его контакты с Трампом и его командой. Также он поинтересовался у украинского лидера о том, знает ли тот, о чем президент США общается с Владимиром Путиным.

Зеленский ответил, что не владеет информацией о том, с кем ведет переговоры Трамп.

Мы получаем эту информацию, как и вы, как и все другие, из открытых источников. Это во-первых. Во-вторых, относительно частоты наших разговоров. Как я уже говорил, встречи запланированы. Я не могу добавить ничего другого. Моя команда общается с командой президента Трампа по телефону. Что касается моих встреч, вы знаете, у нас было несколько встреч и несколько телефонных разговоров. Вот и все,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что имел с Трампом встречу в сентябре, а после этого между ним и Трампом состоялось несколько телефонных звонков. Он отметил, что все его звонки и разговоры с президентом США являются публичными.

"Я не проводил никаких встреч или телефонных разговоров за кулисами. Если честно, я хотел бы понять, что именно вы имеете в виду. Я очень простой и откровенный человек. Вам не нужно подбирать слова, просто задавайте вопросы, и я на них буду отвечать", – отметил Зеленский.