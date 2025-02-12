Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю The Economist.

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Як Зеленський прокоментував свої контакти із Трампом

Журналіст попросив Зеленського розповісти про те, наскільки глибокими були його контакти із Трампом та його командою. Також він поцікавився у українського лідера про те, чи знає той, про що президент США спілкується із Владіміром Путіним.

Зеленський відповів, що не володіє інформацією про те, із ким веде переговори Трамп.

Ми отримуємо цю інформацію, як і ви, як і всі інші, з відкритих джерел. Це по-перше. По-друге, щодо частоти наших розмов. Як я вже казав, зустрічі заплановані. Я не можу додати нічого іншого. Моя команда спілкується з командою президента Трампа телефоном. Що стосується моїх зустрічей, ви знаєте, у нас було кілька зустрічей і кілька телефонних розмов. Ось і все,

– наголосив президент України.

Зеленський додав, що мав із Трампом зустріч у вересні, а після цього між ним та Трампом відбулося кілька телефонних дзвінків. Він наголосив, що усі його дзвінки та розмови з президентом США є публічними.

"Я не проводив жодних зустрічей або телефонних розмов за лаштунками. Якщо чесно, я хотів би зрозуміти, що саме ви маєте на увазі. Я дуже проста і відверта людина. Вам не потрібно добирати слова, просто ставте запитання, і я на них відповідатиму", – зазначив Зеленський.