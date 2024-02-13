Он друг Путина, а не Украины: евродепутат объяснил последствия возможного переизбрания Трампа
Пятрас Ауштрявичюс рассказал о своем отношении к Дональду Трампу. Он объяснил, какие могут быть последствия для Украины и ЕС в случае переизбрания скандального республиканца.
Дональд Трамп не является другом Украины. Об этом литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Почему переизбирать Трампа опасно
Пятрас Ауштрявичюс заявил, что возможная победа Трампа является стратегическим риском не только для НАТО. В случае его переизбрания на второй срок отношения между США и Украиной могут стать очень ограниченными, как и политика Вашингтона в отношении нашего государства.
Трамп не является другом демократической и европейской Украины. Я бы сказал, он друг Путина. Поэтому если Трамп победит, представьте себе, с какими последствиями мы можем столкнуться в связи с этим,
– заметил он.
По его словам, концепция стратегической автономии ЕС в этом плане становится очень практически важной.
Также литовский евродепутат высказался относительно американского пропагандиста Такера Карлсона, который недавно ездил в Россию и брал интервью у российского диктатора Владимира Путина. Ауштрявичюс назвал этого телеведущего "полезным идиотом" и напомнил, что Такер Карлсон тесно связан с Дональдом Трампом.
Что думают эксперты о Трампе
- Недавно руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом отметил, что скандальная угроза Трампа странам НАТО не является блефом. Напротив, это реальное вредительство. По его мнению, американский экс-президент действительно хочет, чтобы США и ЕС существовали себе отдельно.
- Политолог Тарас Семенюк высказал другое мнение. Эксперт призвал воспринимать как предвыборную риторику слова Трампа о том, он якобы может поощрить Россию атаковать любую страну НАТО, которая не выполнила финансовые обязательства.
- Не так давно политолог Олег Саакян предположил, что в случае переизбрания Трампа в США наступит глубокий конституционный кризис. Тогда Вашингтону будет не до внешней политики, а Украина на фоне войны с Россией может стать заложницей еще более худшей политической ситуации в США, чем сейчас.