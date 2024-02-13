Он друг Путина, а не Украины: евродепутат объяснил последствия возможного переизбрания Трампа

Пятрас Ауштрявичюс рассказал о своем отношении к Дональду Трампу. Он объяснил, какие могут быть последствия для Украины и ЕС в случае переизбрания скандального республиканца.

Дональд Трамп не является другом Украины. Об этом литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Почему переизбирать Трампа опасно

Пятрас Ауштрявичюс заявил, что возможная победа Трампа является стратегическим риском не только для НАТО. В случае его переизбрания на второй срок отношения между США и Украиной могут стать очень ограниченными, как и политика Вашингтона в отношении нашего государства.

Трамп не является другом демократической и европейской Украины. Я бы сказал, он друг Путина. Поэтому если Трамп победит, представьте себе, с какими последствиями мы можем столкнуться в связи с этим,

– заметил он.

По его словам, концепция стратегической автономии ЕС в этом плане становится очень практически важной.

Также литовский евродепутат высказался относительно американского пропагандиста Такера Карлсона, который недавно ездил в Россию и брал интервью у российского диктатора Владимира Путина. Ауштрявичюс назвал этого телеведущего "полезным идиотом" и напомнил, что Такер Карлсон тесно связан с Дональдом Трампом.

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