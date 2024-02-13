Дональд Трамп не є другом України. Про це литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Чому переобирати Трампа небезпечно

Пятрас Ауштрявічюс заявив, що можлива перемога Трампа є стратегічним ризиком не тільки для НАТО. У разі його переобрання на другий термін відносини між США та Україною можуть стати дуже обмеженими, як і політика Вашингтона щодо нашої держави.

Трамп не є другом демократичної та європейської України. Я б сказав, він друг Путіна. Тож якщо Трамп переможе, уявіть собі, з якими наслідками ми можемо зіткнутися у зв'язку з цим,

– зауважив він.

За його словами, концепція стратегічної автономії ЄС в цьому плані стає дуже практично важливою.

Також литовський євродепутат висловився щодо американського пропагандиста Такера Карлсона, який нещодавно їздив до Росії та брав інтерв'ю у російського диктатора Владіміра Путіна. Ауштрявічюс назвав цього телеведучого "корисним ідіотом" та нагадав, що Такер Карлсон тісно пов'язаний з Дональдом Трампом.

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