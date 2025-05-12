Обе стороны могут подготовиться: чем угрожает прекращение огня на 30 дней

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к прекращению огня минимум на 30 дней. За это время обе стороны – как украинская, так и российская армия – могут использовать "паузу" с пользой.

Однако эффективность этого периода в значительной степени зависит от решений командования на всех уровнях. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Давид Шарп.

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Как можно использовать 30-дневное перемирие

По словам военного эксперта, 30 дней – это значительный срок. За это время возможно:

построить фортификационные сооружения;

провести боевую подготовку;

отремонтировать технику;

организовать ротацию личного состава;

даже провести масштабные учения по разным сценариям для различных подразделений.

За это время действительно можно сделать очень много,

– отметил Давид Шарп.

Обычно стороне, которая обороняется, выгоднее перемирие. Но нет гарантии, что она сможет эффективно использовать это время. То есть не факт, что украинская армия сможет полностью реализовать потенциал "паузы", но и не факт, что это смогут сделать россияне. Впрочем, для стороны, которая сейчас ведет наступление и имеет ресурсы для его продолжения, остановка на целый месяц является стратегически невыгодной.

О переговорах в Стамбуле

Диктатор Владимир Путин призвал к возобновлению прямых переговоров в Стамбуле 15 мая. Однако ключевой вопрос – позиция российской стороны. Советники Путина заявляют, что переговоры должны касаться "первопричин" конфликта.

Как отметил Шарп, если не учитывать российскую риторику, то фактическая "первопричина" со стороны России – само существование украинского государства. Цели войны, которые Путин озвучил под прикрытием терминов "денацификация" и "демилитаризация", на самом деле означают:

свержение действующей украинской власти и установление пророссийского режима;

полное уничтожение Вооруженных Сил Украины, их капитуляцию или ликвидацию.

Если именно эти "первопричины" Россия выносит на переговоры в Стамбуле, то возникает риторический вопрос: насколько украинское руководство вообще может вести переговоры на таких условиях.